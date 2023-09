Hablamos de Moha Palacios, el malagueño que revolucionó por completo el trono de la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ y que acabó con ella como el rosario de la aurora. Su llegada a la silla más cotizada de la televisión no pasó desapercibida y causó mucho revuelo.

La cara de Marina Ruiz fue un auténtico poema y no dudó en decir lo que pensaba tras conocer la noticia: “Qué pereza aguantarte, chaval”, declaró. “Está contenta porque me va a ver la cara todos los días. Mira qué sonrisa”, respondió él con un punto de chulería.

“Al final se hacen amigos. Os vais a llevar bien y os vais a hacer amigos”, predijo Sofía Suescun, desde su puesto de asesora del amor en el programa. “A ver si se va a meter en mi cuarto por las noches”, dijo él. A lo que Marina Ruiz respondió: “Tranquilo, ya te he tenido en la cama y no te he tocado”, apuntó la tronista de ‘MyHyV’.