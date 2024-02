Marta López mantuvo una relación sentimental en el pasado con un hombre muy conocido. Y no, no hablamos de Efrén Reyero, con el que ahora mantiene una guerra abierta tras haberse reencontrado en la casa de ‘GH DÚO’ .

La ahora concursante de ‘GH DÚO’ se mantuvo muy discreta durante su relación con el actor y nunca lo mencionó en televisión. Lo respetaba mucho por su profesión y no quería que su historia influyera en la meteórica carrera de su novio.

Sin embargo, aunque ella intentó no hablar del actor, en ocasiones, se vio obligada a mencionarlo para defenderse de acusaciones como la de Sonia Arenas, que decía que Marta López había estado a la vez con Alejandro Tous y con el cantante Miguel Ángel Silva.

Otra de las veces que habló del protagonista de ‘Yo soy Bea’ fue en el plató de ‘Dolce Vita’ en 2006. Allí, aseguró que jamás hablaría mal de él, ya que se quisieron “muchísimo”: “Es un gran actor y no puedo decir nada malo ni contar por qué lo dejamos, porque no lo he hecho nunca”, afirmó.