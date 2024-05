Aunque ahora está viviendo una de las grandes aventuras de su vida y disfrutando al máximo de su participación en ‘Supervivientes 2024’, hay que recordar que en la trayectoria profesional de Blanca Manchón no todo fueron luces.

Sin embargo, pese a demostrar que era una auténtica crack del windsurf, hubo un momento en su vida en el que todos la dejaron de lado: “Siempre he tenido patrocinadores, incluso cuando estuve lesionada siete meses”.

“Después de trece años de carrera, quise parar para ser madre y, a la hora de renovar, no renovó ninguno y la federación se desentendía un poco de mí. Me planteé dejarlo porque me vi muy sola y abandonada”, declaró en el programa ‘La vida con Samanta’ de Cuatro.