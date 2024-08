Alice Campello no es la primera mujer con la que Álvaro Morata protagoniza una ruptura de lo más mediática . Hay que recordar que, muchos años atrás, en 2015, el futbolista se separó de una de las influencers más conocidas de España.

Sin embargo, tras hacerse pública la ruptura con Álvaro Morata, a María Pombo le mermaron los followers muy rápidamente: “Cuando lo dejamos, me bajaron de golpe, me quedé con 15.000. Me odió la gente y se cabrearon”, apuntó.