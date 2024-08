Cristina Rodríguez y Paloma Gómez fueron las dos estilistas que se encargaron de renovar por completo el aspecto de la que fuera ganadora del certamen de ‘Miss España’ y eligieron dos looks muy distintos.

La primera quiso darle un aspecto de diva y le hizo un estilismo de los más ecléctico, en el que mezcló varios tipos de ropa, algo que a María Jesús Ruiz no le terminó de gustar: “Yo no me lo hubiese puesto”, dijo, ante la atenta mirada de la asesora de imagen.