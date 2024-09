Si viajamos a 2009, año en el que se emitió ‘Gran Hermano 11’, es imposible no acordarse de Saray Pereira , la pizpireta hija de Pilarita Gómez, y de Gerardo Prager , el hombre del que se enamoró en la casa de Guadalix de la Sierra.

Por una parte, Saray explicó que llegó un día a su casa de correr, que Gerardo le dijo que quería romper, pero no le dio “razones muy convincentes”: “Cuando terminó de rematarlo fue cuando me dijo que habría ganado ‘GH’ si no se hubiera liado conmigo”, apuntó.