“Hemos hablado varias veces y seguiremos hablando. Tú sabes lo importante que eres para mí, pero este no es el sitio ni el lugar para hablar de estas cosas. Quiero decirte que me gusta mucho cómo lo estás haciendo todo y que nos vemos, pero no aquí, cariño mío”, añadió la cantante, ante una Isa Pantoja que no paraba de llorar.