Sentía que se estaba posicionando públicamente y fue tal su enfado que no dudó en estallar contra ella en ‘Sálvame’: “No me ha hecho falta hacerle la pelota a tu madre, pero a la que no te la voy a hacer es a ti. No te voy a tirar porque respeto a tu madre, a la que tu no estás respetando”, dijo, mirando a cámara.