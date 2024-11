Quién fue el último novio de Terelu Campos y por qué rompieron su relación

“Ha habido un desgaste de la relación o un mal uso de ella por parte de los dos”, explicó Terelu Campos, de su ruptura con el deportista. Ella afirmó en el programa de Jorge Javier Vázquez que su noviazgo empezó en un momento difícil y en el que su vida no era “real” .

“Yo no estaba trabajando por aquel entonces y eso me permitía tirar de la relación, me dedicaba en cuerpo y alma a él (..) Los problemas empezaron a surgir cuando retomé mi vida normal y de compromisos”, aseguró.