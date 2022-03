Amor Romeira ya está más que acostumbrada a los focos y a las cámaras de televisión. Se desenvuelve delante de ellas como pez en el agua y no hay mes en el que la que fuera concursante de ‘GH’ esté metida en algún fregado mediático.

El último, una supuesta llamada subida de tono que la ex gran hermana habría tenido con Kiko Rivera, mientras este estaba con Irene Rosales. Una supuesta deslealtad telefónica que volvía a poner en el punto de mira a Amor Romeira hace unos días.

No cabe duda de que la de Las Palmas fue una de las grandes protagonistas de la novena edición de ‘GH’. Era un auténtico huracán canario y lo dejó claro haciendo gala de su personalidad arrolladora entre las cuatro paredes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Su controvertido carácter la convirtió en uno de los personajes más atractivos de su edición y no era de extrañar que todos los programas quisieran tenerla como invitada. Aunque, al final, fue en ‘El programa de Ana Rosa’ donde la vimos conceder su primera entrevista después de salir del mítico reality show.

Por aquel entonces, Amor Romeira tenía solo 18 años, muy poca experiencia en platós de televisión y eso se notaba en su forma de hablar. En 2007, la ex gran hermana se mostraba más comedida y no hablaba con la misma fuerza que deja ver en la actualidad.

Aún así, a pesar de que ella era su amigo y él, su amor platónico, Amor Romeira aclaró que no le importaría que ocurriera nada entre ellos. Eso sí, tenía muy claro que no iba a pasar porque sabía que su amiga no se sentía atraída por Rodrigo, ya que a ella le gustaba Piero.