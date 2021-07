Estamos seguros de que el papeleo que han firmado no hará que olviden el precioso día que vivieron el 13 de julio de 2018, cuando estaban de lo más enamorados y celebraban su amor con un bonito enlace en la Finca Prados Moros en El Escorial.

Una fecha muy señalada en la que no faltó la alegría ni tampoco la polémica, ya que hubo grandes ausencias y una sorpresa de última hora. Pocos minutos antes de la ceremonia, Diego Matamoros recibió un ‘regalo’ que no se esperaba y que hoy hemos querido recordar.

“A mí me gustaría que estuviese, por eso lo invité. No le invité por protocolo, lo hice porque es mi padre y creo que debería estar ahí”, explicó Diego Matamoros en su conversación con ‘Sálvame’. “Yo creo que no va a venir, aunque tengo un hilo de esperanza”, añadió.