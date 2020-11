Agustín Pantoja se sinceró como nunca en ‘Crónicas Marcianas’

Sobre su éxito en Norteamérica, el tío de Kiko Rivera e Isa Pantoja aseguró que allí le habían “dado la oportunidad de presentar su música”: “Es un lujo, porque no miran quién eres, simplemente escuchan la música que cantas”, declaraba en el programa de Sardá.

En España a mucha gente no se le da la oportunidad. Siempre tienes que pagar por el peso de la fama, en este caso la de mi hermana

Lejos de ser una ayuda, parecía que ser el hermano de Isabel Pantoja era para él un impedimento en su camino hacia el éxito: “En España a mucha gente no se le da la oportunidad. Siempre tienes que pagar por el peso de la fama, en este caso la de mi hermana”, declaró en ‘Crónicas Marcianas’ en 1998.

Paz Padilla hizo una entrevista muy original a Agustín Pantoja

Agustín Pantoja explicó que la prensa “era dura para el que quiere” y que él tenía la suerte de “tener el respeto de la gente que hace las revistas”: “Yo me dedico a cantar y es por lo que salgo en los medios (…) no he cobrado nunca jamás”, confesó.