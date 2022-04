Kiko Matamoros, en 2011: "Tengo una insuficiencia que afecta al 80% de un órgano"

El colaborador de 'Sálvame': "Me di cuenta mientras jugaba al pádel"

Kiko Matamoros se llevó uno de los mayores disgustos de su vida en el año 2011, cuando los médicos le diagnosticaron una enfermedad que afectaba a uno de sus órganos. Una noticia que conocimos en el programa ‘Sálvame’ y que abarcó varios titulares.

Él mismo fue quien informó en el programa de las tardes de Telecinco sobre la dolencia que tenía y se sentó en la silla de ‘Viernes Deluxe’ para contar todos los detalles de aquel duro golpe que sacudió su vida hace ya once años.

La enfermedad de Kiko Matamoros

En plena guerra con Aída Nízar, el ahora concursante de ‘Supervivientes’ anunció en 2011 una noticia que dejó en shock a Paz Padilla y a todos los colaboradores del programa ‘Sálvame’: “Hace un año me diagnosticaron una enfermedad que podría derivar en una invalidez”, declaró.

“Tengo una insuficiencia que me afecta al 80% de un órgano más o menos vital. No peligra mi vida, pero sí peligraba la posibilidad de perder la visión. Afortunadamente, está controlada la cosa y no quiero asustar a nadie (..) No hay que dramatizar”, explicó el colaborador.

La explicación de Matamoros en ‘Viernes Deluxe’

Días después de anunciar que padecía una enfermedad y de preocupar a la audiencia, el colaborador de ‘Sálvame’ se sentó en ‘Viernes Deluxe’ para contar más detalles. Explicó cuál era el problema que tenía y cómo lo había detectado.

“Me di cuenta mientras jugaba al pádel, porque se me colaban muchas bolas. Empecé a tener molestias en la visión y me notaba los ojos irritados. Fui a que me vieran y me diagnosticaron un glaucoma. Tenía la tensión ocular disparadísima, en 54, cuando lo normal es entre 12 y 14”, dijo.

Kiko Matamoros se sinceró con Jorge Javier Vázquez y le explicó en qué consistía aquella dolencia: “Es una enfermedad que afecta al nervio óptico. Se van muriendo las terminaciones nerviosas hasta que te quedas ciego”, aclaró.

El colaborador explicó que no había sido una noticia fácil para él que entró en un proceso de “depresión” tras enterarse: “Como no es algo de hoy para mañana, puedes afrontarlo de una forma más serena (..) En el mejor de los casos, puede que me quede como estoy”, añadió.

Makoke, que estaba entre bastidores en ‘Viernes Deluxe’, estaba muy emocionada y no pudo controlar las lágrimas mientras hablaba su por entonces pareja. Mientras, Kiko Matamoros, en plató, dijo algunas palabras de lo más emotivas.