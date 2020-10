El italiano y la exconcejala participaron juntos en '¡Mira quién salta!'

La fama de seductor de Alessandro Livi nos hace preguntarnos si será capaz de esquivar la tentación en el paraíso de Sandra Barneda. El italiano tiene una amplia trayectoria televisiva y en casi todos los programas en los que ha participado se le ha relacionado con alguna de sus compañeras.

En ‘GH 12+1’ protagonizó un sonado romance con Noemí Merino y, solo un año después, en 2013, se rumoreó que el futbolista italiano había tenido un idilio con Olvido Hormigos durante su participación en ‘¡Mira quién salta!’. Un auténtico bombazo que en ‘Unplugged’ hemos querido recordar.

El supuesto romance de Olvido Hormigos y Alessandro Livi

Con el pelo alborotado y el bañador más sugerente que había en el mercado, Alessandro Livi acudió a ‘Sálvame’ el 14 de marzo de 2013 para hablar de los rumores que apuntaban a que entre Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi, sus compañeros en ‘¡Mira quién salta!’, tenían un relación.

Lo que él no se esperaba era que él también se convertiría en protagonista aquella tarde, ya que había voces que aseguraban que entre el italiano y Olvido Hormigos había nacido algo más que una amistad entre trampolines. Una información que el ex gran hermano no tardó en desmentir.

“Aquí se está confundiendo el enrollarse con el buen rollo”, declaró Alessandro Livi. “Olvido es una mujer increíble, una mujer serie, buena persona y que sabe estar con la gente”, afirmó. En todo momento negó haber tenido algo con la exconcejala, pero sí dejó claro que le parecía “una mujer muy atractiva y muy guapa”.

Matamoros no se creía las palabras del italiano y afirmó que tenía la certeza de que entre ellos dos se habían dado más que palabras: “Se dice que habéis tenido una relación”. Sin embargo, la presión del colaborador no hizo que Alessandro cambiara su testimonio y retó al ex de Makoke a que sacara las pruebas.

La versión de Olvido Hormigos sobre el supuesto romance

Tan solo un día después de la intervención de Alessandro Livi en ‘Sálvame’, Olvido Hormigos hizo una conexión en directo con el programa de Jorge Javier Vázquez para aclarar todos los rumores que decían que habían tenido un romance en ‘¡Mira quién salta!’.

La exconcejala que se hizo famosa por un polémico vídeo aseguró que entre ellos había “una relación buenísima”, que era “un chico fantástico”, pero que no había “nada más”. “Lo desmiento, no he intimado con él y no sé de dónde ha salido”, afirmó Hormigos.

Olvido Hormigos se mostró algo enfadada en aquella conexión en directo con ‘Sálvame’ y declaró qué era lo que más le había molestado de todo: que llamaran a su marido para contarle la información y que grabaran la llamada para emitirla.