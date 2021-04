Así nos enteramos del accidente de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco reapareció en ‘Día a Día’ con María Teresa Campos

Rocío Carrasco podía recordar pocos detalles del accidente que había sufrido meses atrás con Fidel Albiac: “Recuerdo minutos antes y la andadura hacia el hospital (…) Solo me acuerdo de la preocupación que tenía por saber si a Fidel le había pasado algo. Me preguntaba dónde estaba”, declaraba.

“Yo, en ese momento que necesitaba que me mimaran, tenía a una persona que me mimaba muchísimo. Estuvo conmigo en todos los momentos, me apoyó en todo y me ayudó mucho”, dijo Rocío Carrasco, refiriéndose a Fidel Albiac y evitando hablar del padre de sus hijos.

“Si yo salí tan pronto del hospital y andando tan bien fue por esta persona que estaba a mi lado y, cuando me operaron de la cadera, me levanta para que yo anduviera”, aseguraba Rocío Carrasco, que recordaba el papel tan importante que su pareja tuvo en su recuperación.

La presentadora le preguntó aquel 14 julio del año 2000 por si se había sentido defraudada por alguien, a lo que ella respondió muy tajante: “Defraudar no me ha defraudado nadie, porque nadie me ha importado para defraudarme. Ahora sí me importaría que me fallara mi madre, mis hijos o Fidel”, aclaró la colaboradora de ‘Día a Día’.