La tronista que ayudó a Julen 'MyH' a superar su primera ruptura sentimental

El tonteo entre Violeta y Fabio en ‘Supervivientes’ ha hecho que esta sea una de las peores semanas en la vida de Julen. Pero en ‘Unplugged’ queremos recordarte que no es la primera vez que sufre por amor en televisión. Hace cuatro años, superó una ruptura sentimental en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ gracias a una tronista. ¡Lo recordamos!

Para Julen, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ fue mucho más que un programa de citas en 2015. Para él fue una terapia, el salvavidas que necesitaba para superar una ruptura sentimental que le había dejado de lo más tocado. Dos meses antes de estrenarse como pretendiente en el ‘dating show’, había roto con la novia que tenía desde los 16 años y no levantaba cabeza.

Fue Steisy la que consiguió sacarlo de aquel agujero y él lo dejó claro en uno de los programas del 'dating show' más famoso de Mediaset. Cuando a la tronista le descubrieron una confidencia y se derrumbó, Julen no pudo evitar empatizar con ella y convertirse en un mar de lágrimas. Explicó que “desde la primera cita” ella le había “tratado superbién”, que le había “levantado” y ayudado a ver quién era él realmente.

Julen aprovechó la mañana más dura de Steisy para abrirse en canal y explicar que, antes de entrar al programa, “era un chaval que no se quería nada” y que “lo que no supieron hacer los psicólogos” ni sus padres, “lo hizo ella en la primera cita”. Fue por ello por lo que no podía culparla de haberse saltado las normas del programa con otro chico, ni echar más leña al fuego. Steisy le había ayudado mucho y él estaba en deuda con ella.