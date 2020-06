El 'tonteo' que Maite Galdeano e Iván González tuvieron cuatro años antes de 'La Casa Fuerte'

Maite Galdeano e Iván González: su tonteo en 'MyHyV'

Nagore Robles le preguntó a Maite Galdeano si creía que le podía gustar a alguno de los pretendientes que había en el plató. Ella, con la seguridad que siempre ha demostrado, no dudó en responder que Iván González no le “quitaba el ojo de encima” y que le echaba “miraditas”.

Al escuchar tamaña afirmación, el tronista soltó un zasca que retumbó en todo el plató de ‘MyHyV’: “Yo sé que le gusto a todas, pero conmigo no tienes nada que hacer”, dijo Iván González con sonrisa traviesa, dejando a Maite con cara de desconcierto.

La madre de Sofía Suescun, conocedora de todos sus encantos y de su atractivo nato, reaccionó muy rápida a las palabras de Iván González: “Ya veremos, ya veremos, porque esas miraditas que me has echado…”. Remató.

La tensión entre ellos era evidente y Maite quiso zanjar la conversación con una frase llena de significado: “Una vez que me conocen, no me quieren soltar”. ¿Veremos nacer una historia entre ellos en ‘La Casa Fuerte’? ¿Dejará escapar Iván a Maite en esta ocasión? ¡Cualquiera se pierde el explosivo reencuentro entre ellos!