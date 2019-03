Los cinco tipos de padres que descubrimos en las series de Telecinco

Dicen que madres no hay más que una pero ¿y padres? ¿Cuántos puede llegar a tener una misma persona? Mientras los expertos en fecundación y ADN investigan esa pregunta vital, en ‘Unplugged’ nos hemos limitado a recopilar los tipos de progenitores que vimos en las ficciones de Telecinco.

El de “yo en mi época…”

Seguro que tu padre, en más de una ocasión, se ha encargado de repetirte hasta la saciedad que en su época las cosas eran más complicadas y que tú no te esforzabas lo suficiente. Diego, el padre tabernero de ‘Los Serrano’, era de ese tipo. En la archiconocida serie de Telecinco, no paraba de presionar a su hijo Marcos con los estudios y le echaba en cara que él, en su época, hacía “exámenes de verdad”, no como los suyos.