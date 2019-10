Ylenia fue enemiga de Adara antes de defenderla: todos sus enfrentamientos en 'GH 17'

Sin duda alguna, Ylenia fue una de las colaboradoras más críticas con Adara en ‘GH 17’. No le gustaba nada la forma en que trataba a sus compañeros en la casa de Guadalix de la Sierra y condenaba las discusiones, los gritos y la forma de expresarse de la madrileña. La reina del ‘tiki tiki’ no podía con ella, no la aguantaba, y el día que fue expulsada del reality tuvo la oportunidad de decírselo a la cara.