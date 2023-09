Exclusiva | La advertencia de Big Joke a Daniel Sancho: "Deberá cumplir la condena íntegra en Tailandia, nunca en España"

Big Joke ha confirmado a nuestros compañeros que el caso no se va a resolver en unos pocos meses, si no que habrá que esperar entre 12 y 14 meses para darlo por cerrado. También nos ha advertido de que Daniel Sancho tendrá que cumplir la condena íntegra en Tailandia y le advierte de que deberá seguir colaborando si no quiere terminar "en el corredor de la muerte".