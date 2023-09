La madre de una de las niñas desnudadas en Almendralejo por inteligencia artificial: “Nos dicen que no nos podemos quejar, que ellas suben fotos peores”

Además, ha asegurado que sí es cierto que las menores tienen que sufrir además comentarios de otros jóvenes y vecinos que restan importancia a lo sucedido “ no se pueden quejar de lo que han hecho porque ellas suben fotos que enseñan más que sus montajes ”. Opiniones que se suman al daño ya ocasionado “nos está doliendo, siguen haciendo daño. No se dan cuenta del daño que han hecho otros compañeros y siguen erre que erre”.

Respecto a la difusión de las imágenes de los supuestos desnudos de las niñas asegura que “Hay varios chats, fotografías, han estado todo el verano circulando y no nos hemos dado cuenta hasta ahora” y que, aunque hay más de 30 menores afectadas, la denuncia no será conjunta “En un principio quisimos hacerla colectiva, pero cada una está en una circunstancia y son diferentes casos. No sabemos si más niñas han sido extorsionadas también”.