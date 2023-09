Isa Pantoja, más sincera que nunca al hablar de su madre: "Ahora mismo no tenemos relación"

Isa Pantoja no acude al concierto que su madre ha realizado en Sevilla... al que sólo fue Anabel Pantoja

Isa Pantoja: "Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista"

Isa Pantoja: "Creo que no va a ir a mi boda, no la juzgo, pero evidentemente me gustaría que fuera"

Isa Pantoja confiesa durante el directo de 'Vamos a ver' el motivo por el que no ha acudido al concierto de su madre en Sevilla y se sincera ante toda la audiencia al hablar sobre la relación que existen entre ambas después de que esté casi confirmado que la artista no irá a la boda de su hija.

Joaquín Prat, durante el directo de la sección de corazón, se gira hacia su compañera y le comenta directamente sobre la actuación de Isabel Pantoja en el estadio de La Cartuja en Sevilla: "¿El titular sería 'no te han invitado al concierto de tu madre'? Es que es complicado...". Tras esto, la hija de la artista, con el gesto resignado, contesta: "Yo siempre digo una cosa, que 'no hace falta que me inviten', por ejemplo no hace falta que me inviten a mi casa, no he recibido eso".

Por otro lado, Isa Pantoja no puede evitar contestar de forma más sincera al presentador sobre la invitación: "Sin embargo, no he tenido yo lo que necesitaba para poder ir al concierto de mi madre". Además, ante la atención que mostraban sus compañeros, la colaboradora continúa exponiendo su visión: "Pienso que si no es lo que yo necesitaba, el ir por narices es exponerla a ella... no creo que sea lo mejor".

Isa Pantoja, sobre la ausencia en el concierto:

La colaboradora continúa explicando cómo se siente tras no acudir al concierto de su madre en Sevilla: "Es que no tiene mucho sentido que Kiko estuviese y yo es que tampoco tiene sentido ir al concierto sin haber hablado con ella antes, sin haber tenido esa conversación no tiene sentido ir al concierto y sentarme allí porque sí". Tras esto, matiza de forma clara: "Es que no tenemos ninguna relación".

"Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista", declara de forma contundente. Unas palabras a las que Isa Pantoja continuó diciendo: "A mí no me hace falta que me inviten. Si quiero ir, voy. Pero me parece incómodo ir, si hubiese hablado con ella... pero el ir por narices, acudir a su camerino y me parece un poco show, pues no".