Fabiola Martínez, sobre las presuntas infidelidades de Bertín Osborne: "No quiero entrar en pensar si es verdad o no"

Muchas son las informaciones que apuntan a que Bertín Osborne podría haberle infiel a Fabiola Martínez durante su matrimonio. La exmujer del presentador y cantante ha hablado en exclusiva con la revista 'Lecturas' sobre esta ajetreada vida sentimental en la que podría haber estado envuelto su matrimonio.

La última infidelidad que habría salido a la luz es la de Encarna Navarro, exconcursante de ‘Operación Triunfo’, que asegura haber mantenido una relación con el cantante durante 15 años. Es decir, durante su matrimonio con Fabiola.

Ahora, Fabiola Martínez ha roto su silencio para pronunciarse, por primera vez, sobre los rumores que durante años han salpicado su relación. Una relación que, para sorpresa de muchos, llegaba a su fin en enero de 2021, cuando anunciaron su divorcio tras 20 años juntos.

"Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín, y entiendo que para ellos no debe ser algo agradable", asegura Fabiola a lo largo de esta entrevista. "Si yo estuviera enamorada todavía y me enterara de que me ha podido poner los cuernos durante nuestro matrimonio, me dolería muchísimo", sentencia.

La modelo asegura encontrarse un momento muy tranquilo de su vida, y no quiere que estos rumores cambien su situación: "Estoy en un momento muy bueno, tranquila y centrada. No quiero entrar en pensar si es verdad o no".

Sin embargo, ante el revuelo, resulta complicado no pensar en la posible deslealtad del padre de sus hijos: "Él sabrá lo que hizo, por qué o lo qué dejó de hacer. Está en su conciencia, no en la mía. Quiero a Bertín como persona y como padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo".

Aunque Fabiola Martínez deja en el aire la supuesta infidelidad, asegura: "En ese caso, el que habría ensuciado este matrimonio o esa relación que teníamos sería él, no yo. Entiendo lo que es una infidelidad porque yo también he sido infiel, pero cuando empecé esa relación tomé la decisión de hacer las cosas bien".

Además, la modelo confiesa cuál fue uno de los peores momentos de su vida: "Cuando Bertín dijo que nunca había estado enamorado se me abrieron las carnes".