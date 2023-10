"Es una cuestión que está judicializada y que tendrá que decidir la justicia si es un delito o no, pero desde el beso se justifica ampliamente que Rubiales no sea Presidente de la Federación , que deje el puesto el Seleccionador Nacional y todos los cambios que han exigido las jugadoras", ha sentenciado el presentador.

Jenni Hermoso ha declarado ante la Fiscal sobre el beso con Rubiales tras la final del Mundial y ‘Código 10’ ha tenido acceso a su testimonio en exclusiva. En este, la deportista no puede evitar emocionarse ante la presión mediática sufrida, el miedo que ha sentido al salir a la calle y la frustración de no haber podido disfrutar de su victoria en el Mundial.

“Lo que he tenido que vivir durante estos días…”, denunciaba Jenni Hermoso a la vez que, inevitablemente, se emocionaba. “¿La presión mediática?, pregunta la Fiscal. Jenni prosigue, sollozando, y explica que no ha podido salir de casa hasta el punto de “tenerse que ir de Madrid para no tener esa presión”.

Frustrada por no haber podido celebrar y disfrutar de su victoria como campeona mundial de fútbol, Jenni decía: “Creo que no me merezco haber vivido todo esto y no disfrutar de todo lo que he hecho”, en relación a su esfuerzo para poder lograr esta victoria junto a sus compañeras.