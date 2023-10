En un día tan especial como el de la boda de Asraf Beno e Isa Pantoja, la periodista Mariángel Alcázar no se ha querido quedar atrás y ha sacado a la luz su álbum de fotos más oculto. Unas imágenes que tenía guardadas bajo llave y que hemos podido ver en ‘Vamos a ver’.

“Mariángel no tiene fecha ni lugar de boda y tampoco tiene contrario o contraria… Lo que si tiene es un vestido”, decía Joaquín Prat, antes de dar paso a unas imágenes de la periodista en un taller de vestidos de novia.

Ella, con mucho sentido del humor, ha querido comentar las fotos. “Me falta el ramo y la pareja. No me he casado, tengo edad de haberme divorciado tres veces, pero deja que mantenga esa ilusión”, decía la colaboradora de nuestro programa.