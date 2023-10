Alexia Rivas confirma que sonó una canción de Agustín Pantoja en la boda de Isa y Asraf: "La bailamos todos"

Por otro lado, los colaboradores cuentan más detalles como que los discursos de los hermanos de Asraf no fueron leidos, sino que se hicieron "desde el corazón" y, lo más llamativo, desvelan que las palabras que Isa Pantoja le dedicó un discurso en árabe a su marido Asraf durante la celebración de la ceremonia.

Pepe del Real tomó la palabra para comentar que "Isa le dijo a todo el mundo que era un día para disfrutar, que lo que había pasado se quedaba atrá y para pasárselo bien" . Unos datos que el periodista quiso complementar al afirmar que "no hubo ni una sola alusión a Isabel Pantoja ni a Kiko Rivera, ni una sola canción en el baile de su madre ni de su hermano".

Alexia Rivas, que escuchaba con atención a su compañero, se entromete: "Cómo que no, si hubo una canción de Agustín Pantoja". Joaquín Prat no pudo evitar reaccionar al oír la información: "¡No!". Marisa Martín-Blázquez confirma el comentario de su compañera: "Sí, de Agustín hubo una canción".

Tal revuelo se montó en plató que Alexia Rivas decidió dar más detalle: "Hubo una canción de Agustín y la bailamos todos". Joaquín Prat, que no daba crédito, sentencia: "Agustín es el innombrable para Isa...". La colaboradora que continuaba reafirmándose en su información, detalla: "La bailamos todos y la bailó hasta Anabel, no pasa nada, al final es un cantante de tu familia, no pasa nada".