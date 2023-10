La vecina de la niña que murió atropellada en Inca: "La conductora dio positivo en marihuana y a la madre la consiguieron reanimar"

Una madre y su hija son atropelladas a las nueve de la mañana mientras iban en bici por una mujer que dio positivo en droga

La vecina, sobre el lugar del atropello: "Es una zona donde van muchos niños en bici al colegio, la madre llevaba a su niña en la sillita de la bici..."

"La familia está destrozada, la madre era una mujer muy trabajadora, muy atenta a su niña y con todos", dice entre lágrimas la amiga

'Vamos a ver' se desplaza hasta la localidad de Inca, Mallorca, para entrevistar en directo a una amiga de la madre y la niña de cuatro años que han sido atropelladas por una mujer que dio positivo en marihuana. La menor, que tenía toda la vida por delante, falleció tras ser arrollada por el vehículo.

A las nueve de la mañana, la madre llevaba en bicicleta a su hija por un camino que recorrían diariamente. La menor iba sentada correctamente en su sillita, iban pedaleando y todo transcurría normal hasta que se cruzó en su vida una mujer de 42 años, que dio positivo en drogas, las embistió con su coche. La niña de 4 años murió casi en el acto y los servicios médicos consiguieron reanimar a la madre, de 28, que ahora se encuentra luchando entre la vida y la muerte en el hospital.

La madre es de Venezuela, se marchó a Mallorca para labrarse un futuro mejor, vivía con su marido, su hija y había conseguido que su madre abandonara el país sudamericano y se viniera a vivir con ellos a Inca. Además, la mujer trabajaba como dependienta en un supermercado y todas las personas del pueblo que la conocen sólo dedican buenas palabras para ella: "Era muy trabajadora y muy atenta con todos".

Miriam, amiga de la madre de la menor fallecida, habla en directo para confesar todo lo que sabe: "No he podido hablar con la familia todavía, el contacto es la jefa del supermercado que tenemos en común, ella sí está en contacto, yo voy al súper y me informo continuamente, nos mensajeamos sobre cómo están... están destrozados todos".

"La madre era muy trabajadora, muy atenta a su niña y con todos. Era una persona muy agradable de tener cerca", sentencia Miriam ante la cámara y entre lágrimas. En cuanto al fatídico día, la amiga de las víctimas declara: "Sobre las 11 de la mañana se dieron cuenta que fueron ellas Dailín y Ainhoa... ".

En cuanto al estado de salud, Miriam detalla que "al principio los médicos la dieron por fallecida, pero al final siguieron luchando por ella y han conseguido volverla a reanimar". Tras esto, señala a la causante de la muerte de la pequeña Ainhoa: "No es justo que esta conductora, me da igual si iba drogada o con medicación antidepresiva, que es lo que está diciendo ahora, me da igual".

"Si vas con antidepresivos, te pone en el prospecto que no puedes conducir, prefiero que digas vas borracha o drogada, porque si vas serena y no has frenado cuando ves una bicicleta en la que hay una sillita de una niña... tendrías que haber desacelerado al ver la bicicleta", dice Miriam con mucha rabia tras todo lo ocurrido.