María Luisa, la vecina que se ha hecho viral al narrar la caída una palmera: "El vídeo se lo hice a mi nieta y ella lo subió"

"Me llamó mi nieta y me pregunto qué hacía, le dije que estaba aburrida en la ventana porque a mí no me gusta estar en casa, me gusta estar en la calle hablando con la gente (...) Empecé a contarle a mi nieta que la palmera que veía desde la ventana estaba a punto de caerse por el viento y ella me dijo que le hiciera un vídeo y se lo mandara".