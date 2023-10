El periodista se dirige hasta el pantallón para mostrar todos los datos y las respuestas que le han transmitido los fiscales tailandeses. En cuanto a que Daniel Sancho no estuvo acompañado por un abogado en el momento de la confesión, los ficales son claros: "Fue voluntario por parte de Danie Sancho, además las leyes tailandesas no exigen la presencia de una aboadosi no se solicita expresamente".