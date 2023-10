El testimonio de una anciana a la que unos okupas le quemaron su casa: "La solución de la policía es que hagamos una junta de vecinos"

La periodista entra en su casa y Paqui se derrumba al enseñar la persiana de la ventana que había salido ardiendo: "Temo por mi vida, temo por mi vida...". Tras esto, la mujer de 75 años cuenta qué pasó durante la noche que ocurrió todo: "Estaba durmiendo, sonó el telefonillo, vi una bola de fuego que subía para arriba, no sabía qué hacer... me puse a echar agua hasta que vino la policía y los bomberos".

La mujer, resignada y con mucho miedo, cuenta que cuando ocurrió todo "estaba asfixiada, he tenido que ir al médico...". Además, Paqui explica entre lágrimas que hace poco "tuve un trombo pulmonar, he salido de una cosa muy grave y después de eso, con el incendio de los okupas, he tragado mucho humo". En cuanto a lo que ocurrió, la mujer confiesa que los okupas que viven sobre ella lanzaron "mucha ropa y hasta botines a mi ventana". Estas salieron ardiendo y casi provocan que se incendie por completo la casa de Paqui.