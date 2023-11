La hermana de Esther López, tras leer el informe policial: "Óscar tiene una mente perversa, no entiendo por qué no está detenido"

Inés López, sobre su aparición en televisión: "La gente no lee el informe, se cree lo que ve en la tele o en el periódico. Yo vengo para que vean lo que ha hecho Óscar"

Óscar debe declarar el 15 de diciembre sobre el asesinato y la familia tiene miedo de que huya: "No entendemos por qué no está ya detenido"

El informe policial de la muerte de Esther López: Óscar la agredió, la atropelló y la dejó morir progresivamente

La hermana de Esther López, Inés, acude al plató de 'Vamos a ver' para explicar todos los detalles del informe policial que señalan a Óscar como el asesino de la víctima. Además, señala que el autor está en libertad hasta el 15 de diciembre, el día en el que tendrá que declarar ante las pruebas científicas de los agentes.

Joaquín Prat pregunta a Inés López si la familia tiene miedo de que Óscar escape antes del día 15 de diciembre, con un mes de margen para preparar su huída y librarse de la cárcel. La entrevistada, emocionada, declara: "Cuando vea lo que hay, minuto a minuto, que es todo contra él... no quiero pensar qué pensará cuando vea esto. Cuando leímos que quedaba todavía un mes, no entendemos por qué se hace esto, por qué no se ha detenido a esta persona a los pocos días de entregar este informe, ¿por qué?".

Inés López, totalmente rota y decepcionada, explica que "no es justo que la gente no pueda poner cara a esta persona". Tras esto, la invitada continúa: "No es justo que la gente que le contrata viajes o con la que se cruza por la calle no sepan quién es, ¡las personas deberían ponerle cara u deberían juzgarle ya!".

"Óscar tiene una mente perversa, ha ido a batidas a buscar a mi hermana, ha ido a abrazarme llorando, es que me entran ganas de vomitar...", confiesa Inés López. La entrevistada detalla que el sospechoso "intentó ir a abrazar a mi padre, llorando, y mi familia no se lo permitió porque ya era todo muy raro. Antes de las batidas, cuando una persona no se preocupa por una amiga que no ha llegado a casa durante tres o cuatro días, es que era muy raro...".

Inés López explica que "el día que atropellaron a mi hermana, Óscar intentó inculpar a Carolo" y, tras esta declaración, Alfonso Egea declara: "Es un informe de 400 páginas, en la página 2 se detalla que Óscar llamó a la Guardia Civil para decirles que 'esta chica desaparece mucho, estad tranquilos". "Para que se haga justicia llevamos un año luchando mes a mes, contra un sistema lento, no considero que sea igual para todos. No entiendo qué hace esta persona sin estar detenida, con indicios que mostraba claramente".