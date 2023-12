Daniel, policía absuelto del caso ariete: "Mi hijo me preguntó llorando si me iban a meter en la cárcel"

Ya ha tenido lugar el juicio por el conocido como 'caso ariete' . Seis agentes de policía se sentaban esta semana en el banquillo de los acusados por desalojar una fiesta ilegal que se celebrara en un domicilio en Madrid durante las restricciones por la pandemia del coronavirus que prohibían las reuniones sociales de personas que no eran convivientes de la unidad familiar.

Aunque en un principio la acusación particular acusó a seis agentes, con el paso de los días dejó en el foco únicamente a dos de los policías, el jefe del operativo y uno de sus subordinados. Daniel García y Ernesto Gaspar de Alba son estos dos agentes y se han sentado en el plató de 'Vamos a ver' tras ser absueltos por unanimidad de los cargos por el jurado popular del caso.

Tanto Daniel como Ernesto han explicado que el proceso judicial ha sido muy desagradable porque, pese a que en todo momento han recibido el apoyo de sus compañeros y superiores, han sentido que se les trataba como delincuentes: "Aunque seamos policías y vayamos de uniforme somos personas y podemos cometer errores , como el todo el mundo, pero que se nos trate de delincuentes no, se nos ha acusado de algo muy grave".

Tanto Daniel como Ernesto han tenido que escuchar durante el juicio cómo la acusación particular pedía cárcel para ellos: "Ha sido una incertidumbre muy grande que te quieran juzgar por hacer tu trabajo, por hacer un servicio para los ciudadanos, verte en la tesitura de tener que abandonar tu casa porque supuestamente has cometido un delito, todo esto quien más lo sufre son nuestras familias, porque nosotros sabemos que lo hemos hecho bien, pero nuestra familia eso no lo sabe, y a nosotros en la prensa se nos lapidó, mi padre tuvo que salirse de la sala porque aguantaba lo que estaban diciendo de mí", explicaba Ernesto.