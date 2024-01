La emoción de la madre de Santiago Sánchez Cogedor a su llegada a España tras su liberación: "Yo lo daba por muerto..."

Celia explica que ha estado en contacto con Santiago: "Ayer hablé con él, me dijo que no podría salir de la cárcel porque 500 presos con mantas le manteaban, le han hecho una carta de despedida que llega al alma...".

Por otro lado, la madre del español liberado añade: "Estuvo en prisión con los mejores políticos del país en una zona donde le rectificaban su inglés, daba clases de castellano... ha convivido con gente que estaba condenada a la horca". "Me ha dicho que una de las cosas que ha aprendido del islam es no tener miedo a la muerte ", sentencia Celia ante el micrófono.

"El embajador ha sido fundamental, sin él mi hijo no habría salido en años", empieza diciendo. Tras esto, Consuelo se rompe al hablar del español: "Él embajador es empático, lo ha dado todo, no ha dormido esta noche, lo ha dejado en el avión a las tres de la mañana... hasta que no se fue el avión, él no se marchó del aeropuerto. Es un ángel que nos ha devuelto a nuestro hijo".