Las confesiones de Santiago Sánchez, tras ser liberado de la cárcel de Irán: "Imaginaba que estaba en un campus universitario de voluntario para no sufrir"

Comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ Santiago Sánchez, después de ser liberado por Irán tras 15 meses encarcelado acusado de espionaje.

“Tenía un sentimiento muy raro, te van diciendo que sales hoy... que mañana y no llega el día y hasta que no tomo tierra el avión no me lo creía. Ha sido muy duro, no sabemos apreciar la soledad le silencio y es muy muy duro, me acusaban de espionaje y no era así", explica Santiago.

“Estaba haciendo una carrera solidaria, cuando me detienen ellos ya sabían lo que querían y yo no sabia ni las fotos que íbamos a hacer, me tendió una trampa, está todo muy claro … una acusación hueca y sin sentido. He estado 15 meses de rehén y secuestrado, estoy aquí en mi país, me quedo con eso y con lo positivo", comenta Santiago.

Santiago Sánchez: "Estaba totalmente incomunicado. 15 meses parece poco, pero ha sido muy duro"

Sobre cómo se encontraba al principio: “Estaba totalmente incomunicado y pensaba que era una broma y luego la mente te empieza a tomar malas pasadas, me imaginaba cosas… yo me imaginaba que estaba en un campus universitario para no sufrir”, detalla Santiago Sánchez.

Además Santiago ha explicado que “la información real me la dieron el 10 de junio, no voy a decir de esto mucho pero a raíz de ahí ya decían que iba a salir el mes pasado y así... esto forma parte del juego de la tortura mental. Hasta que no salí de espacio aéreo iraní no estaba seguro, las indicaciones que me dieron fueron que no hablara de que me durmiera en el avión…todo de película".