Chabeli Navarro, tras la entrevista de Bertín Osborne: "Me da mucha lástima por Gabriela y si quiere ponerme una demanda, que lo haga"

Bertín Osborne: "Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba"

Chabeli Navarro: “No le di pena en su momento, que pena ni pena, es increíble no me creo nada de sus palabras”

Bertín Osborne: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré"

‘Vamos a ver’ mostró las declaraciones de su entrevista en ‘¡Hola!’ hablando de su nuevo hijo junto a Gabriela Guillén y que ha causado numerosas declaraciones por parte de Fabiola y de Chabeli Navarro.

Una de las declaraciones que el artista dijo fue que "he decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré", explicaba Osborne.

El cantante además explicaba que "a mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre".

Por otro lado, Bertín añadía en su entrevista que “cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”.

Por último, Bertín Osborne hablaba sobre la madre de su hijo: "Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella".

Chabeli Navarro, sobre Bertín Osborne: "Que pena ni pena, es increíble no me creo nada de sus palabras”

La prensa rumoreaba que existía intereses de dinero a lo que Bertín añadía que "Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada. Ella se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy injusto que la acusen de algo que no ha hecho”.

La primera reacción de su ex Fabiola ante la entrevista de Bertín Osborne: “Estoy fenomenal”. Chabeli Navarro, en su caso ha explicado ante los medios de comunicación que “no le di pena en su momento, que pena ni pena, es increíble no me creo nada de sus palabras”.