Emilio González detalla cómo fue la explosión de su microondas al calentar un vaso de leche: "Cuando llegué ya no se podían apagar las llamas..."

Emilio explica lo que vivió en su casa en plena noche, mientras su padre se calentaba en el microondas un simple vaso de leche: "No te esperas que vaya a pasar una cosa así...". El electrodoméstico explotó ante la atenta mirada del anciano, empezó a arder y las llamas arrasaron con todo lo que había en el interior de la casa.

"Por suerte no ha habido ninguna persona herida, solo yo un poco, estamos todos bien, pero bueno", empieza diciendo Emilio González. El entrevistado explica cómo ocurrió todo y cómo salvó a su familia: "Estaba durmiendo, d e repente empecé a escuchar unos gritos de 'socorro'... mi padre es una persona mayor y le cuesta un poco andar".

" Cuando llegué a la cocina salían llamas del microondas , los trapos de abajo ya estaban ardiendo , intenté apartar a mi padre, apagar el fuego y no se apagaba...", describe la desesperada situación que vivió en el incendio. Entonces, Emilio detalla lo que hizo inmediatamente: "Así que llamé a mi hermana, mis padres y salimos todos para la calle" .

Sin embargo, hay algo que atormentaba más a Emilio González, que hubiese una detonación mayor en el edificio, por lo que volvió a enfrentarse al fuego: "Estuve en el hospital porque se me quemó un poco el pelo al intentar sacar la botella de butano, tenía miedo de si iba a explotar".

En cuanto al motivo del incendio, Emilio González es claro: "Mi padre utiliza el microondas cada día, cogió un vaso de leche y lo puso a calentar. Yo solo vi las llamas e intenté sacar a la familia". Una catástrofe que ha arrasado con todo el domicilio: "Nos han dicho que la casa está inhabitable, no tiene corriente, no tiene agua, está todo negro, el olor es muy fuerte, no se puede estar".