Claudia Osborne se pronuncia sobre Gabriela Guillén y se alarma al saber que su padre tiene covid: "¡Pero qué dices!"

'Vamos a ver' muestra la reacción de Claudia Osborne, hija de Bertín, al ser preguntada por el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, la muerte de Paco Arévalo y, sobre todo, al conocer que su padre está contagiado por covid.

La última exclusiva de Bertín Osborne, en el mismo día que se anunció el nacimiento de su hijo, ha dado mucho de qué hablar. El cantante dejó clara cuál va a ser su postura y avisó a Gabriela Guillén a través de la prensa: "No voy a ejercer de padre, no me toca". Además, aseguró a la revista que "sería una irresponsabilidad no hacerme la prueba de paternidad, tengo familia".

Una de las personas que forman parte de la familia de Bertín Osborne es su hija Claudia, la que ha atendido maravillosamente a la prensa y ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho sobre su padre.

Claudia Osborne prefiere no hablar de la exclusiva de su padre e intenta nombrar lo menos posible el nacimiento del que sería su hermano, el actual hijo de Gabriela Guillén. Sin embargo, eso sí, la hija declara: "Respeto a mi padre, respeto a Gabriela y respeto la opinión y la decisión de todo el mundo".

Tras esto, Claudia Osborne no quiere entrar en más detalles y termina zanjando este tema hablando de Bertín: "Lo único que puedo decir es que respeto a mi padre, que es una buenísima persona y ya está".

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista es cuando los compañeros de prensa le comunican que Paco Arévalo, amigo íntimo de su padre, había fallecido. Claudia Osborne se echó las manos a la cabeza, no lo podía creer y se mostraba visiblemente afectada: "¡No me digas! Ahora llamaré a mi padre, es que no he visto nada...".