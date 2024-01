La alcaldesa de Fuente Álamo anuncia quiénes van a pagar todos los daños generados por la rave ilegal: "Esto no se puede permitir..."

El reportero Paco Ballesta se desplazó hasta Fuente Álamo donde algunas personas dieron declaraciones sobre la rave: “Yo llegue el 31 al mediodía y tengo pensado quedarme hasta que se vayan de aquí, mi mayor regalo de reyes y de navidad . La gente se mueve va descubriendo esto y le gusta ”, explicaba una de las participantes. “Nosotros no podemos decir cómo nos enteramos, tenemos mucho cuidado para que la policía no se entere ", comenta otra de las participantes.

Sobre que es una fiesta ilegal, la alcaldesa ha explicado que “es cierto que no se debe normalizar pero los vecinos están divididos, algunos piensan que verdaderamente no han causado molestia, pero no podemos permitir que estas actuaciones se vayan produciendo año tras año cada vez que haya estos tipos de organizaciones.