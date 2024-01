Gabriela Guillén no quiere dar declaraciones en primera persona, pero sí lo hace a través de sus amigas. El primero que desveló los detalles del parto fue Antonio Rossi, que lo supo a través de una amiga muy cercana a la empresaria: "Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo, mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal...".

"Se le enroscó el cordón, perdí el conocimiento, me dio arritmia y un desgarro" , detalló Rossi tras ver lo que la propia Gabriela Guillén había contado a una amiga íntima que filtró absolutamente todo el contenido.

Ahora la persona que ha hablado es Raquel Arias. Ella lo hace públicamente, ante las cámaras y con el consentimiento de Gabriela. La modelo acudió al domicilio de su amiga para visitarla tras el parto y, por supuesto, para conocer al bebé de su amiga. Lo primero que la colaboradora confesó es el estado de salud: "Ella está bien, la he visto bastante bien, está contenta".

"Voy a respetar su silencio, solo decir que ella está contenta, que es como la quería ver y me alegro mucho por ella", comenta de nuevo Raquel Arias. Tras esto, los reporteros preguntar por si el bebé tiene rasgos parecidos a su padre, Bertín: "No sé a quién se parece, pero yo digo que sí o sí se tiene que parecer a Gabriela" .

"Gabriela está pendiente de su bebé, muy contenta, feliz, recuperándose y cada vez está mejor", declara Raquel Arias mientras anda con los reporteros. Luego, sobre si dará declaraciones Gabriela Guillén en un futuro, sentencia: "No va a hacer nada, sólo va a estar centrada en su bebé, que es lo que quiere... de Bertín no me ha dicho nada".