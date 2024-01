Una testigo del tiroteo a una mujer en el distrito de Puente de Vallecas: "Escuché cinco tiros y al momento otros dos, nunca viví algo parecido"

Una testigo comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para comentar la situación junto al reportero que se ha dirigido hasta la propia calle donde han sucedido los hechos, esta persona presenció el tiroteo de una mujer de 42 años dentro de una furgoneta en el distrito de Puente de Vallecas.

El reportero explica que “hay muchísimo miedo, es un barrio algo peligroso, muchos vecinos no vieron nada o no quieren hablar”. La testigo afirma tener miedo y explica que “estaba aquí paseando al perro y escuché cinco tiros y al momento otros dos y vi un todoterreno salir corriendo en dirección contraria y un chico detrás de este vehículo”.

“Después me subí a mi casa, me asomé a la ventana y había un señor al lado de la furgoneta y me preguntaron la dirección. Al rato, llegaba la UCI, la ambulancia, la policía y la empezaron a reanimar, se tiraron casi una hora y pensé que la habían reanimado, pero al momento la tuvieron que bajar de nuevo", explica la vecina.

La vecina que presenció el tiroteo: "Había muchos gritos de venganza"

Además la mujer ha comentado que "había muchos gritos de venganza diciendo que los iban a matar y que iban a ir a por ellos, yo creo que se conocían y sabían por donde venían. Me preguntó la científica, pero no quise responder a nada por miedo, no he hablado ni con la policía".