La contundente respuesta de Fran Rivera después de que su hermano Julián Contreras le llame "machista"

‘Vamos a ver’ emite la reacción de Fran Rivera después de que su hermano, Julián Contreras, le llamara machista mediante una llamada telefónica con los compañeros de Telecinco antes de sentarse en plató.

Fran Rivera comentaba sobre la entrevista que concedía Julián al programa '¡De Viernes!': "Respeto que vaya a programas de televisión para llevar dinero a casa, pero siempre hablado mal de mí... Julián me da mucha pena, en el fondo sabe que no voy a dar informaciones sobre cifras, le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido", ha dicho.

Además, explicaba que “Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés. Es un tío muy bueno, pero ha tomado decisiones muy malas".

Fran Rivera, sobre la relación con su hermano Julián: "Me vais a perdonar, pero es todo muy doloroso cómo para seguir en ello”.

Por otro lado, Julián comentaba mediante una llamada con los compañeros de Telecinco: “Es un machista de libro, totalmente anacrónico y es un ignorante absoluto. Mi hermano no sabe lo que es sufrir, yo he pasado hambre. Yo he tenido una época en mi vida que para comer abría el grifo...".