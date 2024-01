El enfado de Joaquín Prat, sobre las fotos del emérito: "Llevo con mis ingresos fiscalizados los 23 años que trabajo... que tomen nota otros"

Antes de dar paso al vídeo y de conocer la opinión del rest de colaboradores, Joaquín Prat no ha podido morderse la lengua: "Estábamos con el cumpleaños del rey emérito, mucha bandera de España allí en Abu Dabi, ¡eh!". Tras esto, el presentador se vino arriba declarando: " El más patriota es el que más contribuye , ¿cómo se demuestra el patriotismo? ¡ Pagando !".

Joaquín Prat tenía tal enfado que se puso a comentar su caso personal delante de toda la audiencia: "Te lo dice alguien que lleva con sus ingresos fiscalizados los 23 años que llevo trabajando . No se le ha escapado a Hacienda ni esto, ¡ni esto! Ni un puto duro que he ganado yo...".

El presentador se mostraba totalmente indignado por las fotografías del rey emérito repletas de símbolos nacionales y termina diciendo: "Yo no me envuelvo en la bandera de España, que podría hacerlo, aunque sólo sea por todo lo que he contribuido. Que tomen nota otros...".