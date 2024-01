Isabel Pantoja escucha preguntas sobre Hacienda después de bajar de un avión privado en Bilbao

La reportera le preguntaba cómo se encontraba y si estaba preparada para reencontrarse con su público, a lo que Isabel Pantoja afirmaba únicamente con la cabeza sin emitir palabra. Además, la reportera le preguntaba si estaba contenta por dar este concierto, Isabel Pantoja la respondía diciendo: “Sí, mucho" sin añadir nada más. Ante la s preguntas sobre Hacienda y sobre la venta del piso de Fuengirola, la cantante no hablaba y avanzaba rápidamente para evitar cualquier tipo de cuestión acerca de esto.

Además, el colaborador, añadía que “después de meditar la decisión es en firme, está absolutamente formada, le recomienda que se vaya a la Castellana “, esta decisión provocó la respuesta de su hija Isa Pantoja: “no la veo en el centro, ella siempre ha estado muy alejada de la prensa, en Madrid centro no me la imagino… me pega más a las afueras”.