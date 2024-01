Beatriz Uriarte, abogada de Juanjo Ballesta: "La psiquiatra contesta literalmente que ella no puede decir que lo que dice la paciente sea verdad"

El motivo por el que la presunta víctima fue al psiquiatra el día después de la agresión: "Solicitó la cita un mes antes, empezaba a tener una descompensación"

La psiquiatra no descarta que "sea un brote psicótico producido por haber consumido en exceso cocaína"

La abogada de Juan José Ballesta, Beatriz Uriarte, responde a las preguntas de la reportera de 'Vamos a ver' para explicar cómo han sido las declaraciones de las dos psiquiatras que trataban a la mujer que denunció al actor por agresión sexual.

La letrada atiende a la periodista a las puertas del juzgado apra hacer un resumen de lo ocurrido: "Lo que ha ocurrido en el día de hoy era previsible, es imposible que un profesional nos diga a ciencia cierta si lo que dice un paciente es verdad o mentira". Tras esto, la reportera explica que han declarado dos psiquiatras: la que trata habitualmente a la presunta víctima y la que la atendió en Urgencias tras la supuesta agresión.

La abogada explica que ha habido una novedad muy importante: "Esto no lo sabíamos, nos han anticipado que un día después de la presunta agresión sexual, ella se fue a ver a la psiquiatra que la trata en su centro de salud. Pero no por la agresión sexual, sino porque en junio del mismo año, un mes antes, ella misma había solicitado poder ser medicada porque no se encontraba bien, la psiquiatra ha dicho que ella empezaba a sufrir una 'descompensación".

Por otro lado, Beatriz Uriarte comenta que "lo que también nos han indicado es que no por qué ocurrir, tenga esta señora o no un trastorno psicológico, sino que por el consumo en exceso de cocaína se podría sufrir algún tipo de brote psicótico". Además, tras esto, la abogada es clara: "La psiquiatra que la trata habitualmente me ha contestado literalmente que ella no puede decir que lo que dice la paciente sea verdad".