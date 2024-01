Los jóvenes que dieron una paliza a Álex y lo dejaron en estado vegetativo alegan que "habían bebido muchísimo"

La reportera, desde las puerts de los juzgados, explica que las "primeras personas en declarar han sido sus padres porque él no puede tras la brutal paliza de 15 jóvenes... ahora él solo puede estar postrado en una cama". Además, la periodista detalla un momento muy duro vivido en sala: "La madre, muy emocionada, ha hecho una única pregunta: ¿por qué a su hijo y por qué le propinaron la paliza?".

Mariona Tulbure, abogada de la víctima, explica que en el juicio: "De los siete procesados, dos de ellos no han declarado y lo que dicen el resto es que habían bebido muchísimo desde por la mañana y poco más". Tras esto, la letrada dice resignada: "Sabíamos que lo que iban a hacer era no declarar, no recordar o negar directamente".