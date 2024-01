'Vamos a ver' analiza todos los detalles de la coronación a Federico X de Dinamarca y cómo se produjo la familiar imagen junto a su mujer May Donaldson después de las fotografías que salieron a la luz junto a Genoveva Casanova en Madrid.

Joaquín Prat, tras ver las imágenes, explica que "Federico, en el discurso en el balcón, dice que su amada esposa va a estar siempre a su lado y le va a a ayudar siempre". Tras esto, y al ver la foto del rey junto a su esposa e hijos, añade sobre las fotografías del protagonista en una de las calles cercanas a El Retiro: "Mis fuentes en el país escandinavo me dicen que la pareja arregló este asunto con Genoveva antes de que la reina Margarita anunciase la fecha de su abdicación y su posterior proclamación como rey Federico".

Por último, Sandra Aladro destaca el viaje que hizo May Donaldson a Australia sin su marido y acompañado de sus hijos. Al escuchar esto, el presentador vuelve a matizar: "Me dicen que la reina Margarita llevaba tiempo manifestando su cansancio al frente de la casa real danesa... el viaje a Australia es porque el padre de May Donaldson está muy enfermito, fue un poco de despedida, sobre todo para que los nietos se pudieran despedir de su abuelo".