Julián Contreras confirma que lleva dos años sin pagar el alquiler: "Es algo que le pasa a mucha gente"

Alexia Rivas cuenta todos los detalles sobre el deshaucio a Julián Contreras.

Alexia Rivas explica durante el directo de 'Vamos a ver' cuál es la versión de Julián Contreras después de haber sido acusado de no pagar el alquiler durnate dos años. La colaboradora detalla la delicada situación del protgonista y se enfrenta a sus compañeros.

Después de escuchar el testimonio de los propietarios donde detallan cómo Julián Contreras no le ha pagado ni un euro del alquiler durante dos años, la colaboradora Alexia Rivas toma la palabra para explicar cuál es a versión del afectado y desahuciado tras lo ocurrido.

"Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, que no es la única persona que no puede pagar el alquiler y que se siente mal por estar en ese lugar", dice Alexia Rivas mientras sus compañeros le miran con atención. Tras esto, añade sobre Julián Contreras: "Él dice que no entiende que se le acuse del infarto de su casero, de que se empapele su barrio, de salir en televisión.... que digan que yo no he pagado, pero que no provoco un infarto a alguien".

Antonio Rossi, que escucaba con atención, estalla: "Si mi casa me la dejan sin pagar dos años, no se la empapelo, salgo aquí. Hay que ser sinvergüenza para no pagar el alquiler durante dos años". Alexia Rivas intenta explicar que Julián Contreras es víctima por no pagar la cuota y el periodista estalla: "¿Víctima? ¿Cuántos programas ha hecho Julián en los últimos años? ¡Y no paga!".

Isabel Rábago pide a Alexia Rivas que Julián "se ponga a trabajar" y Alessandro Lequio estalla: "Es una vergüenza que este tipo no pague, pero que se aproveche de un sistema que tolera que un inquilino no pague a sus propietarios, hay caraduras como este señor que atentan contra la propiedad privada