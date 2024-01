El padre de José David está viendo cómo están siendo señalados sus hijos por el pueblo de Alcázar, Murcia, e incluso han destrozado su coche como venganza: "Por redes sociales hay una serie de disparates grandísimos, diciendo que hemos tenido que ver, que cuando vaya a la cárcel me van a matar por haber matado a un niño... es una serie de disparates , son las redes y no puedes hacer nada...".

"Yo no puedo dejar en ningún momento a mi hijo e hija, ellos están señalados cuando ellos querían a Ivo como a uno más de la familia. No puedo dejar que mis hijos salgan por ahí, que les hagan algo, le puedan dar un porrazo con el coche...", dice el padre de los menores muy preocupado.

Por otro lado, David explica que la "gente se piensa que es que te vienen, te matan a palos... yo no tengo miedo a nadie, confío en la justicia, confío en la Guardia Civil, confío en la labor que están haciendo ... y el que quiera venir a por mí, pues claro. Tenemos familia, tenemos a la Guardia Civil, a la Policía Local y esto se va a solucionar legalmente".

Joaquín Prat pregunta a David que explique públicamente cuál es la versión de los hechos que le ha contado su hijo. El padre del menor responde sin dudar para aclarar los hechos: "Lo primero es que ellos no robaron ninguna piragua , tengo testimonios de gente que confirma que llevaba tirada unos 8 o 10 días antes. Ellos no roban nada".

Por otro lado, el periodista sentencia: "En lo que yo leo no hay nada que indique preocupación o nerviosismo en Ivo , y estos mensajes se envían minutos antes de que él desaparezca".

Al ver la lejanía de llegar a la isla, David cuenta lo que le dice su hijo: "Cuando ven que la victoria no estaba tan cerca, deciden parar a fumar un cigarro .Mi hijo iba delante, Ivo en medio y Javi detrás. Parece que está de moda pasarse el cigarro, Javier le pide el cigarro a mi hijo e Ivo se lo da. Luego, Ivo le pide el cigarro a Javier, pero al pasárselo, al cigarro se le cae la brasa ".

Tras esto, el padre explica el momento de la caída: "Ivo le pide el mechero, se pone de pie, se desequilibra la embarcación y se precipitan al agua ". A partir de este momento la situación es la siguiente: "Había tres niños en el agua, Ivo no sabía nadar y la piragua estaba dada la vuelta.

" Intentan darle la vuelta a la canoa como unas tres o cuatro veces y no pueden . De hecho, la Guardia Civil demostró que para la gente que no sabe hacerlo es bastante difícil porque la piragua se llena de agua", continúa diciendo el entrevistado. Entonces, el grupo de chicos "deciden salir nadando a pedir auxilio".

David explica que como Ivo no sabía nadar, "mi hijo le dice que se hiciera el muerto para poder salir y moviera las piernas" y quiere matizar que los otros dos chicos "no saben nadar, ellos lo que saben es mantenerse a flote". Tras esto, su hijo le cuenta que "salieron, pero que no saben en qué momento Ivo siguió detrás de ellos o si volvió al kayak para agarrarse".