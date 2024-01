La madre del chico que falleció atropellado en una carrera ilegal cuenta la verdad: "Mi hijo iba a verlas todos los viernes. Los testigos no hablan por miedo"

La madre no puede contener las lágrimas al recordar cómo su hijo perdió la vida y saca fuerzas para pedir justicia ante la cámara: "Quiero dejar claro que mi hijo no corría en la carrera, nunca ha corrido. Él iba a dónde iban todos los críos de hoy en día y luego marchaban a ver esas carreras ".

La periodista pregunta sobre qué pasó la noche de la muerte de Cristian y su madre detalla: "Él salió de casa a las 22:00 horas con su novia, luego vino su amigo, iban a cenar como siempre y después a ver las carreras ". Además, la entrevistada cuenta que a su hijo "lo traían pronto a casa porque él entraba a trabajar a las tres de la mañana junto a su hermano, pero no vino...".

La madre se rompe desconsoladamente al explicar lo que vio su hijo Adrián al llegar al escenario de la carrera ilegal: " Mi hijo Cristian le estaba diciendo algo a su hermano, el otro no le entendía y la policía no le dejaba pasar...".

Ana Belén García cuenta que sobre el momento de la muerte "hay muchos testigos que han visto lo que ha pasado y no quieren declarar por miedo. No sé si es por si piensan que van a ir detenidos o no sé, pero les pido por favor que si saben algo que vayan".