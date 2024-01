La entrevista a los líderes de las bandas criminales más peligrosas en la cárcel de El Salvador: "La única salida es la muerte"

Por otro lado, el reportero explicaba el régimen que tenían en la cárcel: “El régimen penitenciario de esta prisión es que solo salen para el servicio religioso, 50 personas en cada cárcel, 10 minutos hacen ejercicio e incluso las comparecencias de los juzgados las hacen en el pabellón por lo que la luz no la ven, no respiran aire del exterior, está denegado"

El reportero comienza la entrevista con Álex, perteneciente a Mara Salvatrucha: “He sido condenado a 14 años de prisión, el motivo por el que estoy aquí es por terrorismo y vinculado en muchos delitos. La verdad es que le he perdido perdón a Dios y al pueblo por los errores que he cometido y por las faltas que he hecho. Confió en Dios, pero humanamente no se podría salir".